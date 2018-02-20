Весна для українського короткого метру почнеться у лютому

22 лютого в Україні стартує фестиваль BEST UA Shorts. На глядача чекають 8 кращих сучасних стрічок від молодих та досвідчених вітчизняних режисерів.

Основною метою кінофестивалю є розповсюдження і популяризація саме українських творців у сфері візуального мистецтва. Не дивлячись на те, що український кінематограф почав розквітати зовсім нещодавно, у нас завжди були талановиті режисери, сценаристи, оператори, актори, композитори. Наразі колаборація досвідчених і молодих створює правильний напрямок розвитку кіно.

На фестивалі BEST UA Shorts глядач матиме змогу познайомитися ближче із якісним і актуальним коротким метром, зробленим в Україні.

Особливість BEST UA Shorts у поєднанні абсолютно різних жанрів. Ми бачимо, як дівчина саджає у землю зернятко і чекає, доки з нього виросте ідеальний чоловік, спостерігаємо за головним героєм, що вже 7 років принципово не хоче зустрітися із рідним батьком, щиро переживаємо за героя, який вирішує у що б то не стало, змінити своє одноманітне і таке докучливе життя…

Більшість фільмів збірки BEST UA Shorts вже була оцінена професійним журі та отримала призи на інших міжнародних кінофестивалях, тому перегляд обіцяє бути дійсно захопливим та неповторним.

Загальний хронометраж: 80 хвилин. Фільми демонструватимуться мовою оригіналу (українською).

Майданчики фестивалю: http://bit.ly/best-ua-shorts-venues2018.

Трейлер фестивалю:

Міжнародний фестиваль короткого метру “BEST UA Shorts” проводиться Міжнародною громадською організацією CinemaHall та міжнародною кінодистриб’юторською компанію KINOLIFE Distribution з метою популяризації вітчизняного жанрового кіно короткого метру для широкого кола глядачів.

CinemaHall — це команда професіоналів, яка за 8 років роботи підготувала понад 300 проектів як всеукраїнського, так і міжнародного масштабу. Серед них: міжнародний фестиваль французького короткого метру Le Jour les plus Court, Міжнародна акторська школа, майстер-класи з всесвітньо відомими діячами кіномистецтва, співробітництво в сфері міжнародних освітніх кінопроектів з закордонними організаціями.

Обмін досвідом та створення спільних проектів між спеціалістами та починаючими кінематографістами породжує якісно нове, цікаве і захоплююче кіно. Його можна з гордістю показувати на великих фестивалях.

Фільми-учасники кінофестивалю:

“Відлуння”, драма, режисер — Олександр Шкрабак.

Сучасна Україна. Крематорій. Дві жінки очікують прах своїх чоловіків. Перша — вдова полковника, який помер від серцевого нападу в сауні. Друга — вдова добровольця, загиблого від ворожої кулі в зоні АТО. Дві несхожих один на одну жінки, з різними поглядами на події, що відбуваються в країні.

Робота отримала призове місце за кращу жіночу роль на міжнародному фестивалі “КіТИ”, а також приз глядацьких симпатій на фестивалі “Відкрита Ніч”.

“Зерно”, трагікомедія, фантастика, режисер — Ксенія Бугрімова.

Головній героїні фільму хочеться любові. Відчай приводить її до аптеки, і фармацевт нелегально продає їй зерно. Посадивши зерно, вона починає чекати. У бочці, пестячись її турботою, проростає Він. Поки що крихкий, нетямущий паросток, але ідеальний чоловік її очікувань. Як багато у неї боязких фантазій та сподівань. Потрібно тільки дочекатися…

Фільм був представлений в секції “Short Film Corner”69-го Каннського кінофестивалю.

“The End”, анімація, режисер — Микита Лиськов.

Короткі історії про кінець світу від кращого авангардного аніматора України.

Короткометражка отримала приз журі на міжнародному фестивалі “Лінолеум”, а також приз на українському кінофестивалі “Де Кіно”.

“Холодильник”, комедія, режисер — Максим Сухарєв.

Дівчина щоночі прокидається через шум свого демона і безвольно піддається своїй нічній спокусі, але цієї ночі вона вирішила раз і назавжди все змінити та зустрітися з ворогом віч-на-віч.

“Маятник”, драма, режисер — Ольга Попова.

Одружений чоловік повертається після роботи трамваєм. Під час подорожі до дому він уявляє сумне, знане до найдрібніших деталей закінчення вечора. Коли він приходить додому, то виявляє, що монотонний хід подій його життя порушений. Він сприймає це як подарунок долі та вирішує змінити їх з дружиною нудне життя.

Картина отримала приз за кращу реалізацію ігрового короткого метру на кінофестивалі Annual Short Short Story Film Festival.

“Ефект Мамонта”, анімація, режисер — Владек Занковскі.

З давніх часів два народи вели запеклу боротьбу за владу, навіть не усвідомлюючи з чого все почалося…

“Говори зі мною”, драма, режисер — Катерина Лесик.

Майже кожного дня Сергій спілкується з батьком, проте, це лише телефонні розмови. Вони не бачилися вже 7 років. Головний герой принципово не хоче робити перший крок і чекає, що його зробить тато. Проте, дізнавшись, що той — важкохворий, все ж переступає через принцип і їде до батька за підтримкою. Але там його очікує несподіваний удар.

Стрічка здобула приз глядацьких симпатій на молодіжному міжнародному фестивалі “Бруківка”, 1 місце на фестивалі “Гогольфест” як кращий ігровий фільм

“Damage”, анімація, режисер — Володимир Власенко.

Невеличка історія із життя робота, який десь загубив важливу деталь і намагається відшукати та замінити її у своєму дивному механічному світі.

Фільм отримав призові місця на міжнародних фестивалях “Кіно під зорями” та “Ранок”.