Глобальная распродажа!!! –90% на абонементы в Sport Life!

Начни сегодня! Прямо сейчас!!!

Sport Life – это:

Самая большая сеть ультрасовременных бассейнов:

· 60 бассейнов: олимпийский с 10-метровой вышкой, спортивные с зоной для дайвинга, плавательные, детские и для грудничкового плавания.

· Никакого хлора. Вода очищается в 5 этапов, обеззараживается озоном и ультрафиолетом.

Самая большая сеть тренажерных залов:

· 90 профессиональных залов с профессиональными тренажерами от мировых производителей: Precor, Life Fitness, Star Track, Hammer, TechnoGym.

· 1 200 квалифицированных тренеров: дипломированные специалисты и действующие спортсмены: призеры олимпийских игр, чемпионы мира и Европы

· 350 видов групповых тренировок: функциональный тренинг, пилатес, йога, сайкл, TRX, H.E.A.T.-программы, авторские студии.

Самая большая сеть детских фитнес-академий:

· 30 детских спортивных клубов в 17 городах Украины.

Начни сегодня! Прямо сейчас!!!

(044) 222 4 222

www.sportlife.ua