Глобальная распродажа!!! –90% на абонементы в Sport Life!
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Sport Life – это:
Самая большая сеть ультрасовременных бассейнов:
· 60 бассейнов: олимпийский с 10-метровой вышкой, спортивные с зоной для дайвинга, плавательные, детские и для грудничкового плавания.
· Никакого хлора. Вода очищается в 5 этапов, обеззараживается озоном и ультрафиолетом.
Самая большая сеть тренажерных залов:
· 90 профессиональных залов с профессиональными тренажерами от мировых производителей: Precor, Life Fitness, Star Track, Hammer, TechnoGym.
· 1 200 квалифицированных тренеров: дипломированные специалисты и действующие спортсмены: призеры олимпийских игр, чемпионы мира и Европы
· 350 видов групповых тренировок: функциональный тренинг, пилатес, йога, сайкл, TRX, H.E.A.T.-программы, авторские студии.
Самая большая сеть детских фитнес-академий:
· 30 детских спортивных клубов в 17 городах Украины.
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(044) 222 4 222
www.sportlife.ua