Гройсман хочет, чтобы "на селе возродился малый и средний бизнес"

Кабинет министров Украины должен обеспечить лидерство в создании рабочих мест и развитии бизнеса на сельских территориях Украины, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

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«Я считаю, что нам нужно обеспечить лидерство в реформах, которые будут служить интересам украинцев. По большому счету у нас есть задание создать на селе рабочие места, развить сельские территории, чтобы на селе возродился малый и средний бизнес», - сказал Гройсман.

По словам премьера, именно малый и средний бизнес позволит гармонично развивать украинское село, которое сейчас находится в сложных условиях.

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«Этот потенциал у нас абсолютно не развит. Большие холдинги сегодня фактически управляют замлей, но не занимаются ни сельской инфраструктурой, ни селами. Холдинги делают свое дело, и это хорошо. Но я считаю, что нужно углублять переработку, развивать село. Это все требует решений, реформ и лидерства», - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Гройсман выступает категорически против продажи земель сельскохозяйственного назначения агрохолдингам и иностранным лицам в случае отмены моратория и открытия рынка земли в Украине. Согласно предложенной правительством модели проведения земельной реформы, покупать земли, в случае отмены моратория, смогут исключительно граждане Украины - физические лица, при этом максимальный порог собственности одного гражданина не будет превышать 200 га. Таким образом в правительстве рассчитывают обеспечить развитие фермерства и формирование среднего класса в украинских селах.