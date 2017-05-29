Инвестиции в украинские IT-стартапы сократились на треть

Общий объем инвестиций в украинские стартапы в сфере информационных технологий в прошлом году составил 88 миллионов долларов, что на 33% меньше, чем в 2015 году.

Как сообщила пресс-служба Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций (UVCA), за последние 5 лет инвесторы профинансировали украинские стартапы на сумму более 400 миллионов долларов.

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"Общая сумма инвестиций в 2016 году составила 88 миллионов долларов, и более 400 миллионов долларов суммарно за последние 5 лет. Таким образом, объем раскрытых инвестиций упал на 33% относительно 2015 года, но остался выше показателя 2014 года на 125%. Причиной такого явления стало то, что в 2015 году было несколько инвестиционных сделок, сумма которых исчисляется десятками миллионов долларов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего в 2016 году инвесторы заключили 87 сделок с украинскими инновационными компаниями, что на 32% превышает показатель 2015 года. Средний чек с учетом всех инвестиций составил в прошлом году 1 миллион долларов.

Согласно сообщению, в прошлом году инвесторы предпочитали вкладывать свои средства в компании на начальном, "посевном" (Seed) этапе. В целом, они совершили 73 таких сделок (83,9% от общего количества), а средний объем инвестиции в одну компанию составил более 500 тысяч долларов.

"Можно ожидать, что компании, сейчас получившие "стартовый капитал", будут в будущем привлекать инвестиции больших объемов", - отметила пресс-служба.

Согласно сообщению, около 60% инвестиционных сделок в 2016 году были заключены с участием международных инвесторов, при этом иностранный капитал составил более 80% общего объема инвестиций в 2016 году.

"Самой привлекательной отраслью для инвесторов, согласно обзору UVCA, являются онлайн-услуги – 16 сделок, 9 миллионов долларов на "посевной" стадии", - добавили в ассоциации.

Как сообщал УНИАН, в начале мая украинский стартап Grammarly, который с использованием технологии искусственного интеллекта проверяет текст на грамматические и стилистические ошибки, привлек 110 млн евро инвестиций от американских венчурных фондов, что является рекордом за всю историю финансирования украинских стартапов.

Согласно исследованию UVCA, в Украине инвестированием стартапов на разных стадиях их развития занимаются 17 венчурных фондов, 6 фондов прямых инвестиций и 1 корпоративный фонд. Как правило, фонды готовы инвестировать в развитие проекта от 50 тысяч долларов до десятков миллионов долларов в зависимости от стадии проекта и типа фонда. Значительная часть из них (37%) готовы инвестировать от 100 тысяч до 1 миллиона долларов, 13% фондов готовы вложить в развитие проекта более 10 миллионов долларов.

Объем частных и венчурных инвестиций в украинские компании в 2015 году составил 132 миллиона долларов, что более чем в 3 раза превышает аналогичный показатель 2014 года. Всего в 2015 году было заключено 66 сделок, 48% из которых были заключены с участием международных фондов.