ЕБРР в 2016 году сократил инвестиции в экономику Украины в 1,7 раза

Европейский банк реконструкции и развития, крупнейший международный финансовый инвестор в Украине, в 2016 году сократил объем инвестиций в экономику нашей страны в 1,7 раза – до 581 миллиона евро с 997 миллионов евро в 2015 году.

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Об этом говорится в годовом отчете банка за 2016 год, опубликованном на его сайте, согласно которому общий объем инвестирования ЕБРР в экономику Украины кумулятивно на конец 2016 года составил 12,358 миллиарда евро.

"Банк оставался крупным инвестором и реформатором в Украине в период продолжающихся серьезных сложностей", - отмечается в документе.

Справка УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития предоставляет поддержку Украине для внедрения важных для экономики реформ, участвуя в десятках проектов в нашей стране. Большинство из проектов направлены на развитие частного сектора и инфраструктуры. Общая сумма финансирования для действующих проектов составляет около 4 миллиардов евро.