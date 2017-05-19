В Украине создали всеукраинскую сеть добропорядочного бизнеса для борьбы с коррупцией

Совет бизнес-омбудсмена при поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Организации экономического сотрудничества и развития объединили 46 украинских и международных компаний, которые стремятся работать честно и прозрачно, во всеукраинскую сеть добропорядочного бизнеса для борьбы с коррупцией на уровне предприятий.

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Об этом в ходе брифинга сообщил журналистам бизнес-омбудсмен Украины и инициатор создания системы Альгирдас Шемета.

По его словам, 46 компаний подписали декларацию о добропорядочности, компании - члены сети будут регулярно подтверждать уровень своей добропорядочности.

«Коррупция остается основной преградой для экономического роста Украины. По данным Transparency International, Украина занимает 131 место из 176 позиций в рейтинге восприятия коррупции. Создание сети позволит объединиться лидерам делового сообщества Украины, которые осознают важность прозрачного бизнеса и готовы стать примером для других компаний. Мы активно будем поддерживать деятельность сети», - отметил Шемета.

По его словам, инициативная группа, в которую входят представители 46 компаний, в ближайшее время разработает критерии, по которым будет оцениваться добропорядочность той или иной компании. Кроме того, омбудсмен рассматривает возможность предоставления определенных преференций для бизнеса, входящего в список.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году поднялась на 3 пункта в рейтинге Doing Business – до 80-го места с 83-го. Наибольший прогресс Украина показала в упрощении открытия бизнеса (20-е место из 190), наихудший – в сфере борьбы с коррупцией (140-е место из 190).

По плану правительства, в текущем году наша страна может войти в ТОП-50 рейтинга Doing Business, а в 2018 году – в ТОП-20. Однако для этого необходимо принять пакет из более чем 30 законопроектов, часть из которых уже зарегистрирована в парламенте, а часть должна быть утверждена правительством.