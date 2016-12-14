Власти Хмельницкого в 2017 г. могут направить 2-4 млн грн на компенсацию кредитов предпринимателей по программе Приватбанка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин на заседании первого регионального бизнес-форума «Украина – страна предпринимателей» в Хмельницком.

«Сейчас изучаем опыт города Покровское Днепропетровской области, где местные депутаты приняли программу возмещения процентных ставок для частного бизнеса. Вполне реально, что Хмельницкий городской совет, внеся свои предложения, в следующем году может утвердить аналогичную программу. Также возможен вариант выделения финансового ресурса под программу стимулирования создания новых рабочих мест в Хмельницком. На реализацию этих проектов городской бюджет готов выделить 2-4 млн грн», - отметил мэр.

Чиновник также заявил, что городским властям очень важно, чтобы предприниматели не боялись брать кредиты.

«Если совместными усилиями сможем доказать, что выделение средств в виде кредитов под конкретные программы – это не очередная мошенническая схема, тогда все получится и заработает экономика», - считает Симчишин.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Хмельницком начал работу региональный бизнес-форум «Украина — страна предпринимателей».

Приватбанк за время действия в Регионе программы «Страна успешного бизнеса" (КУБ) выдал кредиты 110 предпринимателям на сумму свыше 8 млн грн.

Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса созданию свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.