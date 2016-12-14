Власти Хмельницкого в 2017 г. могут направить 2-4 млн грн на компенсацию кредитов предпринимателей по программе Приватбанка
Власти Хмельницкого заявляют о готовности направить 2-4 млн грн из средств бюджета областного центра на следующий год на компенсацию кредитных ставок по программе Приватбанка «Страна успешного бизнеса» (КУБ).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин на заседании первого регионального бизнес-форума «Украина – страна предпринимателей» в Хмельницком.
«Сейчас изучаем опыт города Покровское Днепропетровской области, где местные депутаты приняли программу возмещения процентных ставок для частного бизнеса. Вполне реально, что Хмельницкий городской совет, внеся свои предложения, в следующем году может утвердить аналогичную программу. Также возможен вариант выделения финансового ресурса под программу стимулирования создания новых рабочих мест в Хмельницком. На реализацию этих проектов городской бюджет готов выделить 2-4 млн грн», - отметил мэр.
Чиновник также заявил, что городским властям очень важно, чтобы предприниматели не боялись брать кредиты.
«Если совместными усилиями сможем доказать, что выделение средств в виде кредитов под конкретные программы – это не очередная мошенническая схема, тогда все получится и заработает экономика», - считает Симчишин.
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Как сообщал УНИАН, сегодня в Хмельницком начал работу региональный бизнес-форум «Украина — страна предпринимателей».
Приватбанк за время действия в Регионе программы «Страна успешного бизнеса" (КУБ) выдал кредиты 110 предпринимателям на сумму свыше 8 млн грн.
Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса созданию свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.