В Хмельницком стартовал региональный бизнес-форум "Украина – страна предпринимателей"

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие проходит в Торгово-промышленной палате в Хмельницком.

К дискуссии привлечены руководство области, городской голова Хмельницкого Александр Симчишин, председатель Союза промышленников и предпринимателей Иван Дунец, председатель регионального совета предпринимателей области Наталья Белякова, директор Юго-Западного регионального управления Приватбанка Юрий Браницкий.

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Во время форума запланированы панельные дискуссии. Первая посвящена перспективам развития малого бизнеса в Украине, на второй будет заслушана информация о пути успеха бизнеса в Украине.

Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местных властей и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса создание свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.