Одесский малый бизнес пригласили на форум

Как сообщили организаторы форума, который проходит под патронатом УСПП и ПриватБанка, в ходе открытого диалога с местными властями участники форума намерены обсудить новые эффективные механизмы стимулирования развития предпринимательства, среди которых возможность компенсации из местных бюджетов части процентов по банковским кредитам, если они направлены на создание новых рабочих мест.

“Предварительно мы уже провели переговоры с руководством города, областным советом и получили положительный ответ по поводу возможности компенсации из местных бюджетов части процентов по банковским кредитам, - рассказывает Директор Южного ГРУ ПриватБанка Елена Яколина. - Участие в форуме совершенно бесплатное, поэтому представителям малого бизнеса советую поспешить с регистрацией”.

Одесский бизнес форум "Украина - страна предпринимателей и предприятий" стартует 08 декабря в Концерт-холле “Одесса”, Гагаринское плато, 5. Регистрация участников начинается с 9.00, начало форума в 10.00. Участие в форуме - бесплатное. Регистрация - на kub.pb.ua/forums.