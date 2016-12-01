Около 70% украинского экспорта составляет сырьевая продукция - глава УСПП

Об этом сообщил глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах на национальном форуме «Трансформация Украины» в Киеве.

«70% нашего экспорта является сырьевым. Ни одна страна, экспортирующая сырье, еще не стала успешной и богатой», - отметил он.

По словам Кинаха, руководство страны должно стимулировать развитие в Украине высокотехнологичного производства, которое даст возможность трансформировать структуру экономики в направлении производства товаров с высокой добавленной стоимость.

«Только этот путь в комплексе с проевропейскими реформами и борьбой с коррупцией сможет сделать Украину успешной. Это крайне необходимо, потому что украинский ВВП составляет 62% от уровня 1991 года - худший показатель в мире», - подчеркнул глава УСПП.

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Как сообщал УНИАН, экспорт товаров из Украины в январе-сентябре 2016 года к январю-сентябрю 2015 года снизился на 8,7% – до 25,875 млрд долл. Основу украинского экспорта составляют аграрная и металлургическая продукция.

Украинский союз промышленников и предпринимателей совместно с гражданским обществом, бизнесом и духовенством подготовили план действий по реализации трансформационных процессов в Украине, призванных обеспечить европейский вектор развития страны. Эксперты предложили руководству страны перенять успешный опыт трансформации Польши, а также сконцентрироваться на выполнении Копенгагенских критериев, регламентирующих политические и экономические условия вступления стран Центральной и Восточной Европы в ЕС.