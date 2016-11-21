Киевская власть обратилась к местным громадам с призывом поддержать развитие малого бизнеса

“Столица начинает первой и предлагает всем местным громадам не ограничиться декларациями и рассмотреть введение простых и прозрачных механизмов поддержки малого бизнеса путем компенсации процентов по кредитам из средств местных бюджетов, в зависимости от того количества новых рабочих мест, создаваемых благодаря полученному финансированию, отметил Виталий Кличко. - Мы в следующем году на эти цели планируем использовать свыше 10 миллионов гривен, при этом, такие расходы местного бюджета вернутся довольно быстро, ведь новое рабочее место - это единый социальный взнос и налог из зарплаты, а также это экономия средств на выплатах по безработице”.

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Как отметил мэр Киева, одной из ключевых проблем Украины сейчас является высокий уровень безработицы. И сегодня именно малый бизнес сейчас способен создавать новые рабочие места и предоставлять толчок для развития экономики.

Кличко подчеркнул, что украинцы являются очень работоспособными, активными и творческими людьми, которые имеют много идей для самозанятости, малого бизнеса и стремятся работать открыто, честно платя налоги.

Участники форума также призвали финансовые учреждения поддержать эту инициативу, открыть и расширить кредитные линии для самозанятости, малого и среднего бизнеса, а общественные организации делового сообщества, структуры работодателей, профильные ассоциации – развернуть программы обучения и поддержки для начинающих бизнесменов, обеспечить надежную защиту их прав и интересов.

“Украинские банки готовы активно кредитовать развитие предпринимательства, а местная власть за счет программ компенсации кредитных процентов будет стимулировать решение насущных проблем трудоустройства и оттока квалифицированных кадров, - считает генеральный зампред правления Приватбанка Юрий Пикуш. - Создание новых рабочих мест, прежде всего в малом бизнесе, должна стать ключевым показателем эффективности работы местной власти и конкретных чиновников на местах - от губернаторов до мэров городов и депутатов местных советов".