Киев планирует в 2017 году направить 10 млн грн на компенсации бизнесу процентов по кредитам на создании рабочих мест

Про це заявил глава Киевской облгосадминистрации Виталий Кличко во время открытия регионального бизнес-форума «Украина – страна предпринимателей».

«Мы как городская власть готовы способствовать росту рабочих мест, выходу бизнеса из тени и поддерживать ведение бизнеса, компенсируя из бюджета города предпринимателям проценты на получение кредитов. Очень рад, что такая инициатива есть», - сказал он.

Кличко отметил, что необходимо создать для бизнеса понятные, справедливые и прозрачные условия работы.

«Сейчас мы уже зарезервировали в бюджете нашего города 10 млн грн на следующий год, и, если эта система будет эффективно работать и показывать результат - мы готовы увеличивать финансирование этой программы», - сказал мэр.

Как сообщал УНИАН, одним из первых украинских городов, присоединившихся к национальной программе поддержки малого бизнеса «Страна предпринимателей» стал город Покровск Донецкой области. В этом городе уже стартовал проект компенсации процентов за пользование кредитами малому бизнесу за счет местного бюджета. Соответствующее решение было принято горсоветом. А привлечь финансирование предприниматели города смогут при помощи портала программы kub.pb.uа.