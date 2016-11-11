Деловые ожидания бизнеса продолжают улучшаться – НБУ

Индекс деловых ожиданий руководителей украинских предприятий в третьем квартале 2016 года по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 7 п.п. – до 109,2%, продолжив позитивную тенденцию предыдущего квартала.

Как свидетельствуют данные ежеквартального опроса, размещенные на сайте Национального банка Украины, рост показателя произошел благодаря повышению оценок респондентов относительно будущих инвестиций и количества работников на предприятиях.

Согласно результатам опроса, респонденты в ближайшие 12 месяцев ожидают дальнейшего роста объемов производства товаров и услуг в Украине, существенного замедления темпов роста потребительских цен, ослабления девальвационных процессов и роста потребности в заемных средствах – бизнес планирует активно привлекать банковские кредиты.

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Основными негативными факторами развития предприятий, по данным респондентов, остаются нестабильная политическая ситуация и слишком высокие цены на энергоносители.

По данным регулятора, в опросе приняли участие 692 предприятия из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также части Донецкой и Луганской областей), которые представляют экономику по основным видам деятельности и размерам по количеству работников.

Как сообщал УНИАН, индекс деловых ожиданий руководителей украинских предприятий во втором квартале 2016 года по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 10,1 п.п. – до 108,5%.