В Раде появится представитель предпринимателей и промышленников

Об этом говорится на официальном сайте организации.

В частности, руководитель УСПП Анатолий Кинах озвучил основные качества, которыми должен обладать претендент на данную позицию. «Это должен быть народный депутат, который понимает, что популизм не решит проблем, разбирается в экономике, готов защищать национального производителя, и поддержит План модернизации страны от Антикризисного совета УСПП», - цитирует Кинаха сайт организации.

По словам Кинаха, бизнес нуждается в своем представителе в законодательном органе, чтобы «поднять коммуникацию с властью на более высокий уровень». «Должен быть создан оперативный и доступный механизм коммуникации бизнеса и власти, который позволит создавать новые рабочие места и наполнять бюджет налогами. Офис представителя промышленников и предпринимателей должен стать официальной площадкой, которая позволит оживить работу над комплексными законопроектами для развития экономики с учетом интересов бизнеса", – отметил Анатолий Кинах.

Как сообщалось, Антикризисный совет общественных организаций УСПП на заседании 28 октября 2016 одобрил проект антикризисной программы совместных действий власти и бизнеса. В частности, в ней учтены позиции Плана модернизации Украины, разработанного Федерацией работодателей. Документ предусматривает меры по восстановлению доверия к банковской системе, совершенствование фискальной системы, направление развития оборонно-промышленного комплекса, стимулирование научно-технической и инновационной деятельности, проектов строительства и энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере.