Месяц службы в зоне АТО будет считаться как три месяца стажа госслужбы - министр

В частности, один месяц стажа будет засчитываться за три, то есть в троекратном размере. Такое решение принял Кабинет Министров Украины, внеся изменения в пункт 3 Порядка исчисления стажа государственной службы, сообщает сайт правительства.

„В июне этого года внесены изменения в Закон Украины „О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей”, согласно которым время прохождения военнослужащими военной службы в период засчитывается в их выслугу лет, стаж работы, стаж работы по специальности, а также стаж государственной службы на льготных условиях в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины. На выполнение этого Закона Минсоцполитики был разработан соответствующий проект постановления, который Правительство сегодня приняло”, - разъяснила министр социальной политики Людмила Денисова.

Читайте такжеПорошенко подписал закон о зачислении военной службы в страховой стажКроме того, она подчеркнула, что такая норма уже предусмотрена порядком исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и денежной помощи лицам офицерского состава, прапорщикам, мичманам, военнослужащим сверхсрочной службы и воинской службы в по контракту, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и членам их семей.

Проанализировав этот порядок, и с целью недопущения сужения прав участников АТО, был принят механизм зачисления времени прохождения ими военной службы в стаж государственной службы на льготных условиях.