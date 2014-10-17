Отремонтированный в Днепропетровске бронетехнику направят в зону АТО

"Кроме ремонта проводится дооборудование, которое повышает длительность службы и защитные свойства бронетехники", - рассказал начальник бронетанковой службы оперативного командования «Юг» полковник Евгений Сидоренко.

Исполняющий обязанности председателя правления Днепропетровского тепловозоремонтного завода Александр Свергун отметил, что идея ремонтировать пострадавшую в зоне АТО технику на территории завода была реализована совместно с облгосадминистрацией. Для ремонта техники привлекаются офицеры запаса, которые являются настоящими профессионалами и в совершенстве знают боевые машины.

Председатель правления Фонда обороны страны Павел Хазан поблагодарил волонтеров, которые помогли реализовать эту инициативу.

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Одновременно с передачей отремонтированного боевой машины завод принял на ремонт танк Т-64, БМД. Также ожидается 7 единиц зенитно-ракетного пушечного комплекса «Тунгуска».

В целом силами ремонтных подразделений оперативного командования «Юг» возвращено в строй более 1000 единиц военной техники.