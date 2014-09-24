Министр обороны встретился с главами делегаций оборонных ведомств иностранных государств

Сегодня, 24 сентября, во время посещения XI Международной специализированной выставки «Оружие и безопасность» и IX Международного авиакосмического салона «Авиасвит-XXI» Министр обороны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей провел ряд двусторонних встреч с главами делегаций оборонных ведомств иностранных государств.

В ходе рабочих встреч с Министром обороны Латвийской Республики Раймондсом Вейонисом, Вице-министром охраны края Литовской Республики Марюсом Величка и заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Грузии полковником Романом Джохадзе генерал-полковник Валерий Гелетей безопасности обсудил ситуацию в Украине, вопросы двустороннего оборонного сотрудничества в военной и военно-технической сферах.