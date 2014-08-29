Вооруженным силам Украины срочно нужны опытные военные

Вооруженным силам Украины срочно нужны командиры, наводчики-операторы БМП-2 и командиры, наводчики, механики-водители САУ-2С1

С целью комплектования воинских частей Вооруженных сил Украины для защиты города Мариуполь Донецкой области, срочно нужны добровольцы, имеющие опыт службы в качестве командиров, наводчиков-операторов БМП-2 и командиры, наводчики, механики-водители САУ-2С1, говорится в сообщении Министерства обороны. Читайте такжеСНБО: "Коридоров" для отвода сил АТО из-под Иловайска нет За справками обращаться по телефону (044) 223-23-61.

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