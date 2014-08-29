Вооруженным силам Украины срочно нужны опытные военные
21:48, 29 августа 2014Армия
1 0
Вооруженным силам Украины срочно нужны командиры, наводчики-операторы БМП-2 и командиры, наводчики, механики-водители САУ-2С1
REUTERS
С целью комплектования воинских частей Вооруженных сил Украины для защиты города Мариуполь Донецкой области, срочно нужны добровольцы, имеющие опыт службы в качестве командиров, наводчиков-операторов БМП-2 и командиры, наводчики, механики-водители САУ-2С1, говорится в сообщении Министерства обороны.
Читайте такжеСНБО: "Коридоров" для отвода сил АТО из-под Иловайска нет
За справками обращаться по телефону (044) 223-23-61.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter