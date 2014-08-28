В Борисполе на День авиации покажут "волонтерский" Ан-26

Благодаря совместным усилиям личного состава воинской части, представителей авиационных ремонтных предприятий и волонтеров общественного объединения «Крылья Феникса», удалось поднять в небо самолет, который с 2005 года находился на хранении, сообщает пресс-служба Минобороны.

В мероприятиях, которые состоятся на территории воинской части, примут участие представители Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины личного состава воинской части, волонтерских организаций, авиаремонтных предприятий, местных органов власти и самоуправления.

Читайте такжеСамолет - живой, просто немного заболелЗавершатся мероприятия по случаю Дня авиации в 17.00 концертом известной украинской группы «Вопли Видоплясова».

Справки и аккредитация по телефонам: (093) 943-14-33; (067) 215-11-59. Контактное лицо: подполковник Баюш Александр Яковлевич

Встреча аккредитованных представителей средств массовой информации 30 августа 2014 года в 9.30 возле КПП № 3 воинской части г. Борисполь.

Контактное лицо: майор Лось Леонид Иванович, тел. (067) 732-82-76.

Аккредитация обязательна, продлится до 12.00 29 августа 2014 года!