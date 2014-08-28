Солдатские матери Украины хотят обратиться к Путину и российским матерям

В мероприятии приняли участие заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата Петр Мехед, офицеры структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба, Национальной гвардии, Государственной Пограничной Службы Украины, должностные лица из Администрации Президента Украины и Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, представительницы Организации солдатских матерей Украины во главе с ее Председателем Верой Артамоновой и другие гости, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Во время мероприятия были заслушаны выступления докладчиков и обсуждены вопросы социальной защиты военнослужащих, участвующих в контртеррористической операции на востоке Украины, в частности, их медицинское, денежное, материально-техническое и психологическое обеспечение, возможность проведения ротации, проблемы совершенствования нормативно-правовой базы, предоставления статуса участника боевых действий участникам АТО и другие.

Читайте такжеМатери и жены бойцов АТО перекрыли дорогу возле МинобороныРезультатом проведенной работы стало принятие проекта обращения украинских солдатских матерей к Президенту Российской Федерации о прекращении поддержки террористов в Луганской и Донецких областях.

Также на рассмотрение общественности был вынесен проект обращения солдатских матерей и представителей женских общественных организаций солдатских матерей России по содействию решению конфликта и прекращению военных действий на востоке Украины.