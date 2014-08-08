За сутки в зоне АТО погибли 15 военных, 89 были ранены

Об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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Также Андрей Лысенко сообщил, что за минувшие сутки ранения получили 89 военных.

"Это связано с выходом 79-й бригады из этого котла, когда велся бешеный обстрел из России и территории, которую пока что контролируют террористы", - уточнил Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за последнее время наибольшие потери среди военнослужащих были понесены 5 августа. Тогда в зоне АТО погибли 18 военных, еще 54 ранены. За 6 августа силы АТО потеряли 7 военнослужащих, 15 получили ранения.