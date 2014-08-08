За сутки в зоне АТО погибли 15 военных, 89 были ранены
13:17, 08 августа 2014Армия
2
За последние сутки в зоне АТО погибли 7 военнослужащих вооруженных сил и 8 пограничников.
REUTERS
Об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
Читайте такжеУкраинские военные вырвались из окружения российской армии, есть погибшие - СМИ
Также Андрей Лысенко сообщил, что за минувшие сутки ранения получили 89 военных.
"Это связано с выходом 79-й бригады из этого котла, когда велся бешеный обстрел из России и территории, которую пока что контролируют террористы", - уточнил Андрей Лысенко.
Как сообщал УНИАН, за последнее время наибольшие потери среди военнослужащих были понесены 5 августа. Тогда в зоне АТО погибли 18 военных, еще 54 ранены. За 6 августа силы АТО потеряли 7 военнослужащих, 15 получили ранения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter