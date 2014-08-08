В зону АТО ежедневно поставляются от 300 до 400 комплектов бронезащиты

Заместитель начальника Центрального управления вещевого обеспечения Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Гусляков отметил, что в настоящее время обеспеченность личного состава на Востоке Украины составляет почти 86%.

- Министерством обороны Украины заключены договоры на поставку 26,1 тысячи бронежилетов 4 класса защиты. Ежедневно осуществляются поставки от 300 до 400 комплектов индивидуальной бронезащиты в зону выполнения задач, - отметил полковник Юрий Гусляков.

По словам офицера, на сегодня в войска уже поставлено 18,4 тысячи бронежилетов отечественного производства. До конца августа предполагается полностью удовлетворить потребность в бронезахисті боевых подразделений, задействованных в АТО. Предварительно все средства индивидуальной защиты проходят тестирование на пригодность, и только после этого передаются нашим военнослужащим, которые выполняют задачи по предназначению. Кстати, цена одного бронежилета с защитными пахом и воротником сегодня составляет 4800 гривен (без этих элементов - 4200 грн).

Министерством обороны также заключены договоры на закупку 10 тыс. кевларовых шлемов. Уже начато их производство в Украине, и поставлено в войска 2350 единиц. Сейчас цена одного кевларового шлема составляет 2500 гривен.

Полковник Юрий Гусляков добавил, что сегодня комплектования формой мобилизованных военнослужащих запаса осуществляется в полевой форме старого образца за счет неприкосновенных запасов. Однако Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины разработан униформе с применением новой конструкции, материалов, комплектующих и фурнитуры. Сейчас они поставляются на объединенные центры обеспечение.

В августе текущего года предусмотрена замена старого обмундирования на новое нескольким бригадам. На данный момент на склады уже поставлено почти 15 тысяч комплектов новой формы одежды, произведенного отечественным производителем. Стоит отметить, что военнослужащие, которые использовали ее во время исследовательского ношения, отмечают лучшие маскировочные свойства, более продуманную конструкцию, элементы формы и качество ткани. Всего к концу 2015 года планируется осуществить переход всех частей и подразделений Вооруженных Сил Украины на новую полевую форму одежды.