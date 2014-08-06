СНБО: С территории России четыре часа обстреливали позиций сил АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По словам Лысенко, вчера, начиная с 13.55 с территории РФ полтора часа осуществлялся артиллерийский обстрел позиций десантников в районе населенного пункта Дьяково. Еще один обстрел был сегодня ночью, но украинским десантникам под перекрестным огнем врага удалось удержать захваченные позиции.

Также вчера в районе населенного пункта Красная Таловка Луганской области после разведывательного полета российского беспилотника военные РФ четыре часа обстреливали подразделения украинских пограничников из артиллерии и минометов. В частности, россияне вели обстрел со своей территории с позиций, расположенных в районах сел Новорусское и Ушаковка.Читайте такжеВоенные РФ и боевики обстреливали позиции сил АТО в районе Дьяково - эксперт

В пограничной полосе военные РФ артиллерийско-минометным огнем обстреляли позиции сил АТО в районе населенных пунктов Степановка, Амвросиевка, пограничный пункт пропуска Успенко, а также пограничный отряд в селе Васильевка.

Из установок “Град”, размещенных на территории России, вчера были обстреляны пограничный пункт пропуска Дьяково и поселок Петропавловка.

Всего за прошлые сутки силы АТО 25 раз вступали в огневой контакт с террористами в районах населенных пунктов Орлово-Ивановка, Кумачово, Шумы, Новоивановка, Марьинка, Красный Яр, Стукалова Балка, возле Савур-Могилы и аэродрома в Луганске.