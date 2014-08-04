В СНБО насчитали 1 млн потенциальных бойцов АТО
Около миллиона представителей мужского пола могут быть мобилизированы в Украине для участия в антитеррористической операции на Донбассе.
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
В частности, Лысенко отметил, что на сегодняшний день в Украине находится миллион мужчин, которые могут быть призваны по мобилизации.
"Однако из этого миллиона даже и ста тысяч не надо, которых сейчас будет призвано", - уточнил военный.
По его словам, сейчас военкоматы изучают тот ресурс, который у них есть.
"Сейчас получают заявки от силовых ведомств: сколько и каких специалистов им нужно", - подчеркнул Лысенко.
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Он также заявил, что ложные данные о наличии кадровой проблемы являются элементом информационной войны.
"У нас нет проблем с кадрами. И те фейковые сообщения о том, что вроде людей на улицах хватают и насильно отправляют либо в Национальную гвардию, либо в АТО — это как раз тот элемент информационной войны, которую ведут наши противники", - добавил представитель СНБО.