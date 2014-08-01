В Шахтерске террористы планируют заминировать автодороги и стратегические объекты - СНБО
18:24, 01 августа 2014Армия
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Об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
REUTERS
Боевики стягивают в Шахтерск Донецкой области военную технику и планируют заминировать все пути к городу и стратегические объекты.
Как передает корреспондент УИНАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«В Шахтерске Донецкой области боевики готовятся к возможной атаке сил АТО», - сказал он.
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«В город дополнительно стягиваются военная техника и группы боевиков. Террористы планируют заминировать все подъездные пути к городу, основные автодороги и стратегические объекты», - добавил Лысенко.
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