В Шахтерске террористы планируют заминировать автодороги и стратегические объекты - СНБО

Боевики стягивают в Шахтерск Донецкой области военную технику и планируют заминировать все пути к городу и стратегические объекты.

Как передает корреспондент УИНАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В Шахтерске Донецкой области боевики готовятся к возможной атаке сил АТО», - сказал он.

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«В город дополнительно стягиваются военная техника и группы боевиков. Террористы планируют заминировать все подъездные пути к городу, основные автодороги и стратегические объекты», - добавил Лысенко.