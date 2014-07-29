Советских аптечек оранжевого цвета на вооружении ВСУ больше не существует - Минобороны

- Военно-медицинским департаментом Министерства обороны Украины было дано указание собрать из военных частей на медицинские склады футляры аптечек индивидуальных с целью укомплектование их медицинским имуществом, - пояснил директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины, комментируя ситуацию с якобы пустыми аптечками.

Он сообщил, что в качестве гуманитарной помощи Вооруженными Силами было получено 1925 аптечек индивидуальних, которые были непосредственно переданы в воинские части, выполняющие задачи по назначению. В состав аптечек индивидуальных входят:

жгут кровоостанавливающий,

воздуховод назально-форингальний,

перчатки медицинские,

лейкопластырь,

бинт медицинский,

повязка эластичная перевязочная.

Согласно решению Начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, на период проведения АТО каждый военнослужащий обеспечивается пакетом перевязочным индивидуальным (2 шт.), жгутом кровоостанавливающим медицинским (1 шт.) и обезболивающим средством.

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Что касается носилок, директор Военно-медицинского департамента заверил, что их в Вооруженных Силах достаточно:

- В наличии более 6 тысяч носилок, почти все они новые и есть в каждом медицинском подразделении.

В отношении справок, которые выдают раненым, полковник Виталий Андронатий пояснил, что ранее в приказе № 402 была только формулировка «в результате заболевания, которое получено в период исполнения обязанностей военной службы» - именно это у них было и указано. Теперь к приказу приняты изменения, и в справках указывается именно «в результате ранения». Те военнослужащие, которые получили справки ранее, смогут получить новые, поскольку вся информация имеющаяся в истории болезни.