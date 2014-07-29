Советских аптечек оранжевого цвета на вооружении ВСУ больше не существует - Минобороны
На этом в очередной раз акцентировал внимание директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатий во время брифинга в Военно-медицинском клиническом центре «Главный военно-медицинский госпиталь».
- Военно-медицинским департаментом Министерства обороны Украины было дано указание собрать из военных частей на медицинские склады футляры аптечек индивидуальных с целью укомплектование их медицинским имуществом, - пояснил директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины, комментируя ситуацию с якобы пустыми аптечками.
Он сообщил, что в качестве гуманитарной помощи Вооруженными Силами было получено 1925 аптечек индивидуальних, которые были непосредственно переданы в воинские части, выполняющие задачи по назначению. В состав аптечек индивидуальных входят:
- жгут кровоостанавливающий,
- воздуховод назально-форингальний,
- перчатки медицинские,
- лейкопластырь,
- бинт медицинский,
- повязка эластичная перевязочная.
Согласно решению Начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, на период проведения АТО каждый военнослужащий обеспечивается пакетом перевязочным индивидуальным (2 шт.), жгутом кровоостанавливающим медицинским (1 шт.) и обезболивающим средством.
Читайте такжеУкраина рассчитывает получить от США 300 тысяч современных аптечек
Что касается носилок, директор Военно-медицинского департамента заверил, что их в Вооруженных Силах достаточно:
- В наличии более 6 тысяч носилок, почти все они новые и есть в каждом медицинском подразделении.
В отношении справок, которые выдают раненым, полковник Виталий Андронатий пояснил, что ранее в приказе № 402 была только формулировка «в результате заболевания, которое получено в период исполнения обязанностей военной службы» - именно это у них было и указано. Теперь к приказу приняты изменения, и в справках указывается именно «в результате ранения». Те военнослужащие, которые получили справки ранее, смогут получить новые, поскольку вся информация имеющаяся в истории болезни.