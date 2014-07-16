Подразделения ВСУ за сутки доставили 7 тонн гуманитарных грузов в освобожденные города

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что инженерными подразделениями ВСУ для обеспечения нормальной жизнедеятельности на освобожденных от боевиков территориях наведены и содержатся 4 моста, а также проводятся работы по разминированию мостов, которые были заминированы российскими диверсионными группами.

Читайте такжеВ освобожденных от террористов населенных пунктах продолжаются работы по разминированиюВ министерстве также сообщают о состоянии материально-технического обеспечения армии.

Так, за последние сутки, в частности, от украинской промышленности получено 400 бронежилетов, которые сразу направлены на передовую военным. Кроме того, получено около 1 тыс. современных полевых мундиров и около 900 пар «берцев».

За последние сутки непосредственно подразделениям Вооруженных сил Украины, которые вовлечены в АТО, выдано 200 спальных мешков, 1 тыс. 250 пар обуви и 1530 комплектов полевого обмундирования. Восстановлено 11 единиц военной техники: 6 бронированной, 5 автомобильной.