Боевики продолжают обстрелы жилых районов Луганска и других городов с целью дискредитации сил АТО

Вследствие обострения общественно-политической обстановки в восточных областях и наличии рисков для жизни мирных жителей увеличивается поток переселенцев в центральные и западные области Украины.

В населенных пунктах и городах на территории, которая пока подконтрольной боевикам, продолжается захват частного жилища мирных граждан, коммерческих фондов недвижимости и оборудуются опорные пункты.

В то же время, среди боевиков распространяются проявления дезертирства и сдачи в плен.

В течение суток незаконными вооруженными формированиями совершено шестнадцать обстрелов блокпостов и позиций подразделений ВС Украины.

В 19.45 и 21.20 произошел обстрел из стрелкового оружия и минометов позиций АТО сил в районе населенного пункта Александровка, Донецкой области. Около полуночи террористы обстреляли из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» позиции сил АТО вблизи населенного пункта Амвросиевка. В 2.15 - из стрелкового оружия и минометов обстреляны блокпосты вблизи населенных пунктов Стукалова Балка и Провалье (Луганская область) со стороны поселка Металлист. Около 5.15 террористы обстреляли из ПТУР блокпост сил АТО близ Степановки. В ответ силы АТО открыли огонь.

14 июля около 12.30 во время выполнения задачи по воздушно-транспортного обеспечения сил АТО, в небе над Луганском, в районе шахты «Восточная» террористами сбит военно-транспортный самолет Воздушных Сил ВС Украины Ан-26.

Также вчера, с целью дискредитации подразделений Вооруженных Сил Украины и других силовых структур, которые участвуют в АТО, боевики снова развернули в жилых районах Луганска реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град» и открыли хаотичный огонь по кварталам города (кварталы Мирный, Степной и Ольховский). Среди местного населения есть жертвы. После обстрелов на место событий оперативно прибывают съемочные группы российских телеканалов и показывают провокационное видео, что якобы это сделано украинскими военнослужащими.