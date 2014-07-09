Вся Украина сегодня гордится своими Вооруженными силами - Порошенко

В ходе визита его сопровождали Министр обороны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Виктор Муженко и представители других силовых структур, которые принимают участие в антитеррористической операции на востоке страны.

Как отметил в начале своего выступления перед военнослужащими Президент Украины Петр Порошенко, в Украине появилась армия, которая умеет побеждать, которая умеет филигранно воевать, которая умеет защищать гражданское население и которая умеет реально быть миротворцем.

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"Я только что вернулся из Славянска. Я могу сказать, что Украина и Донбасс заждались мира. Люди благодарят сегодня вас за мир, благодарят за то, что прогнали и уничтожили боевиков и террористов. Вы продемонстрировали стране, что она имеет сильную высокопрофессиональную, высокопатриотичную армию. И я сегодня приехал поблагодарить вас за это! Поблагодарить за боевой дух, за победу, за все лучшее что вы продемонстрировали в течение последней недели!" - подчеркнул Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины.

По словам Президента Украины эти успехи изменили настроение по всей стране.

"Я вас уверяю, по всей стране сейчас совершенно другое настроение. Вся Украина гордится своими Вооруженными силами, Национальной гвардией, украинским солдатом. Вы дали все основания гордиться страной, чтить и уважать ее", - добавил Петр Порошенко в своем обращении к личному составу.

Он также отдельно поблагодарил тех офицеров, которые хорошо организовали и спланировали операцию, которая позволила взять в кольцо город Славянск, и, в частности, начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Виктора Муженка.

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Указом Президента Украины за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и целостности страны, верность военной присяге многие военнослужащие были поощрены государственными наградами (орденами Богдана Хмельницкого, орденами за мужество) и ценными подарками.

Также в полевом лагере АТО Президенту Украины Петру Порошенко и сопровождающим его лицам были продемонстрированы образцы вооружения и военной техники, которую военнослужащим украинской армии удалось захватить у противника. Среди них 4 бронированные боевые машины, 3 танка, 31 единица переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), 26 противотанковых управляемых ракет (ПТУР), беспилотный летательный аппарат (БПЛА), более 100 единиц стрелкового оружия, около 300 тысяч боеприпасов и 27 единиц инженерных боеприпасов.

"Сегодня нам нужна решительность, сегодня мы не должны дать бандитам и боевикам остановиться и зацепиться за один последний клочок украинской земли. Мы все сделаем, чтобы быстрее освободить Украину от оккупации. В ближайшее время мы должны усилить охрану государственной границы. Мы должны надежно перекрыть украинскую землю от поставки боевикам оружия, танков, систем залпового огня, артиллерии, которую везут сюда чтобы убивать украинцев. Наша с вами почетная миссия защитить женщин, детей, мирный труд украинцев. Иногда это бывает нелегко, но день ото дня Украина рождает новые Вооруженные Силы. Я сегодня имею все основания гордиться вами. Спасибо вам за это!" - сказал в заключительном слове Президент Украины.