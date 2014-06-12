Минобороны отчиталось об 4,77 миллиарда гривен, выделенных из резервного фонда
Об этом сегодня, 12 июня, на брифинге в Украинском национальном информационном агентстве «Укринформ» на тему «Использование средств, выделенных Министерству обороны Украины в 2014 году» рассказал заместитель директора Департамента финансов Министерства обороны Украины Сергей Винник.
Из резервного фонда для Министерства обороны Украины выделено 4,77 млрд грн на следующие основные направления:
1 558,9 млн грн - восстановление исправности вооружения и военной техники;
1 410,1 млн грн - закупка горюче-смазочных материалов;
742,9 млн грн - денежное обеспечение военнослужащих;
612,5 млн грн - закупка и модернизация вооружения и военной техники;
118 млн грн - обеспечение бронежилетами;
94,5 млн грн - питание личного состава;
85,9 млн грн - проведение учебных сборов и оплата перевозок;
81,5 млн грн - обеспечение связью;
29,7 млн грн - проведение учебных сборов;
44,9 млн грн - приобретение вещевого имущества и банно-прачечные услуги;
22,5 млн грн - выплата пособий семьям погибших в АТО.
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По состоянию на сегодня, 12 июня из этого ресурса использовано 643,5 млн грн, из них:
400,8 млн грн - денежное обеспечение военнослужащих, призванных в связи с мобилизацией;
133,5 млн грн - на приобретение горюче-смазочных материалов;
30,2 млн грн - восстановление исправности ВВТ;
25,6 млн грн - обеспечение питанием;
24,4 млн грн - проведение учебных сборов и оплата перевозок;
12,9 млн грн - приобретение вещевого имущества и банно-прачечные услуги;
11,9 млн грн - обеспечение связью;
4,2 млн грн - приобретение бронежилетов.