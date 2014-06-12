Минобороны отчиталось об 4,77 миллиарда гривен, выделенных из резервного фонда

Из резервного фонда для Министерства обороны Украины выделено 4,77 млрд грн на следующие основные направления:

1 558,9 млн грн - восстановление исправности вооружения и военной техники;

1 410,1 млн грн - закупка горюче-смазочных материалов;

742,9 млн грн - денежное обеспечение военнослужащих;

612,5 млн грн - закупка и модернизация вооружения и военной техники;

118 млн грн - обеспечение бронежилетами;

94,5 млн грн - питание личного состава;

85,9 млн грн - проведение учебных сборов и оплата перевозок;

81,5 млн грн - обеспечение связью;

29,7 млн грн - проведение учебных сборов;

44,9 млн грн - приобретение вещевого имущества и банно-прачечные услуги;

22,5 млн грн - выплата пособий семьям погибших в АТО.

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По состоянию на сегодня, 12 июня из этого ресурса использовано 643,5 млн грн, из них:

400,8 млн грн - денежное обеспечение военнослужащих, призванных в связи с мобилизацией;

133,5 млн грн - на приобретение горюче-смазочных материалов;

30,2 млн грн - восстановление исправности ВВТ;

25,6 млн грн - обеспечение питанием;

24,4 млн грн - проведение учебных сборов и оплата перевозок;

12,9 млн грн - приобретение вещевого имущества и банно-прачечные услуги;

11,9 млн грн - обеспечение связью;

4,2 млн грн - приобретение бронежилетов.