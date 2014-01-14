Заместитель командующего Миссии ООН в Либерии: «Боеготовность украинских миротворцев действительно впечатляет»

Во время брифинга его ознакомили с историей, деятельностью и достижениями украинского контингента. Сабир Али посетил аэродром вертолетного отряда, где ему продемонстрировали образцы вооружения и техники, а также средства инженерно-авиационного обслуживания. Чиновнику показали вертолет Ми-8 с полным боевым комплектом.

– Я удивлен тем, что увидел в украинском контингенте, – заявил заместитель командующего Миссии ООН в Либерии бригадный генерал Сабир Али. – В 56 вертолетном отряде служат настоящие профессионалы, которые готовы действовать в любых условиях и в любое время. Военнослужащие за короткое время трансформируют транспортный вертолет в боевой и, наоборот, благодаря чему командованию миссии нет необходимости привлекать боевые вертолеты из соседних стран. Я доволен знаниями и действиями спасательной парашютно-десантной группы, которая часто вылетает на задание с экипажем вертолета.

В конце встречи Сабир Али поздравил весь личный состав 56 вертолетного отряда с 10 годовщиной пребывания украинского национального контингента на Черном континенте и пожелал им успехов в нелегком деле – поддерживать мир там, где в нем нуждаются.