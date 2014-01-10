Заседание Отраслевого двустороннего социально-экономического совета Центрального комитета Всеукраинского профсоюза работников ВСУ

В ходе заседания участники обсудили ряд проблемных вопросов. В частности, было проанализировано состояние экономики на государственных предприятиях, нормирования оплаты и охраны труда, а также обеспечения жилищно-бытовых гарантий работников ведомства.

В результате плодотворного сотрудничества между Министерством обороны Украины и Всеукраинским профсоюзом был достигнут ряд положительных результатов в выполнении Отраслевого соглашения. Примером этого является рост заработной платы гражданских работников и ликвидация на 19 государственных предприятиях задолженности по ее выплате. Стоит отметить, что оборонное ведомство является единственным среди силовых ведомств с таким положительным показателем.

Одновременно, в Министерстве обороны Украины принимают меры относительно тех руководителей, которые не все делают для обеспечения своевременной выплаты заработной платы. Так, в прошлом году за это были привлечены к дисциплинарной ответственности 11 человек.

В сфере охраны труда работников ВС Украины тоже достигнуты определенные положительные результаты, о чем свидетельствует тот факт, что за прошедший год не было ни одного случая производственного травматизма или гибели людей.

Благодаря вниманию главы Министра обороны Украины Павла Лебедева наконец "разморожены" вопросы обеспечения жильем работников ВС Украины. По словам директора Департамента капитального строительства Минобороны Ларисы Храмченко, по состоянию на 1 января 2014 возможность проживать в служебных квартирах получили 263 работника. Началось восстановление списков работников ВС Украины, нуждающихся в обеспечении жильем. На завершающем этапе находится нормативно-правовая база по решению этой проблемы.

Также во время заседания Отраслевого двустороннего социально-экономического совета выступил директор Департамента социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины Юрий Баскаков. Он призвал присутствующих проанализировать положительный опыт выполнения соглашения, а для подготовки нового документа на 2014-2016 предложил взять все самое лучшее. Предполагается, что очередное Отраслевое соглашение будет рассмотрено во время заседания коллегии Министерства обороны Украины.

По словам руководителя Департамента, военное ведомство будет и дальше углублять сотрудничество с профсоюзами по вопросам исполнения законодательства о труде и усиливать социальную защиту работников Вооруженных Сил Украины.