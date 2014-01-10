Сумские артиллеристы получили обновленные транспортно-зарядные боевые машины

– В «строй» воинской части встали 2 транспортно-зарядные машины 9Т452, предназначенные для транспортировки снарядов, а также зарядки и разрядки реактивных систем залпового огня 9П140 «Ураган», – сообщил заместитель командира полка по вооружению подполковник Дмитрий Веремеенко. – После проведения надлежащего капитального ремонта эти машины полностью готовы к выполнению боевых задач, а с началом учебного года будут укомплектованы экипажами и будут участвовать в учениях и тренировках, – отметил офицер.

Эти боевые машины в Сумы прибыли железнодорожным транспортом с государственного предприятия Министерства обороны Украины «369 Шепетовский ремонтный завод вооружения». А уже к месту дислокации полка техника «пришла своим ходом».

Стоит отметить, что Сумской реактивный артиллерийский полк – самая молодая часть в Сухопутных войсках ВС Украины, которая была сформирована в мае 2008 года. Боевое крещение артиллеристы получили во время комплекса масштабных учений «Взаимодействие-2010» на полигоне вблизи поселка Гончаровское, за выполнение стрельб полк тогда получил оценку «отлично». Уже вскоре, на этом же полигоне будут проводиться обучение реактивников с выполнением боевых стрельб.

Справка: Транспортно-зарядная машина 9Т452 предназначена для транспортировки снарядов, зарядки и разрядки реактивной системы залпового огня 9П140 «Ураган». Оборудована грузовым устройством – краном. ТЗМ обеспечивает подзарядку и разрядку без специальной подготовки позиции с любой транспортной машины и с земли при неровностях местности до 5 градусов.

Технические характеристики:

шасси – ЗИЛ-135ЛМ

количество перевозимых снарядов – 16

калибр снаряда – 220 мм

время досылания снарядов в стволы БМ – 14 мин.

время загрузки ТЗМ снарядами – 31 мин.

вес заряжающей машины с расчетом – 20 000 кг

максимальная скорость движения с полной нагрузкой по дорогам с твердым покрытием – 65 км/час

запас хода по топливу – 500 км

расчет – 2 чел.

боевой расчет – 3 чел.