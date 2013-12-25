Олейник: Система военного образования обеспечивает потребности Вооруженных Сил в специалистах в соответствии с госзаказом

«В 2013 году, в соответствии с Государственной комплексной программой реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года, в Министерстве обороны проводилась работа по оптимизации сети военных учебных и научных учреждений». Об этом сегодня, 24 декабря, сообщил первый заместитель Министра обороны Украины Александр Олейник во время расширенного заседания коллегии Министерства обороны Украины.

По его словам, сегодня система военного образования, в целом, обеспечивает потребности Вооруженных Сил в военных специалистах в соответствии с показателями государственного заказа.

В частности, в рамках выполнения Государственной комплексной программы реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года, в этом году был создан Государственный университет телекоммуникаций, в состав которого входят Житомирский военный институт и Военный институт телекоммуникаций и информатизации, созданы 4 кафедры военной подготовки в составе Национального авиационного университета, Одесского национального технического университета, Киевского национального аграрного университета и Харьковского национального университета внутренних дел.

- В результате проведенных мероприятий численность личного состава была оптимизирована, а расходы на содержание высших военных учебных заведений уменьшились на 221,3 миллион гривен, - подчеркнул первый заместитель Министра обороны Украины Александр Олейник.