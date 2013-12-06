Военнослужащие Житомирского гарнизона к профессиональному празднику получили ордера на квартиры в новом доме

На мероприятии присутствовали командир 8-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенант Петр Литвин, городской голова Владимир Дебой и будущие жильцы дома.

– Благодаря постоянному контролю со стороны руководства Министерства обороны Украины, тесному сотрудничестве специалистов оборонного ведомства с местными властями мы смогли ввести этот объект в эксплуатацию и принять его на баланс города. Это лучший подарок военным к профессиональному празднику – Дню Вооруженных Сил Украины, – отметил городской голова.

Вручая поздравительные адреса новоселам, командир 8-го армейского корпуса генерал-лейтенант Петр Литвин поблагодарил их за добросовестную службу.

– Сегодняшнее событие является свидетельством того, как руководство государства и Министерства обороны Украины заботится о повышении социального статуса военнослужащих. Искренне желаю вам и вашим семьям мира и уюта в новых домах! – отметил он.

Справка. Строительство жилого дома по улице Маршала Жукова в Житомире было завершено в июне текущего года. На этапе подключения объекта к сети отопления возникли вопросы относительно недостаточной для этого мощности местной котельной. После выделения Министерством обороны Украины дополнительных средств была проведена реконструкция котельной, после чего дом ввели в эксплуатацию и приняли на баланс города.