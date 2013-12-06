Президент Украины присвоил очередные воинские звания командному составу Вооруженных Сил Украины

По случаю Дня Вооруженных Сил Украины Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Янукович своим Указом № 670/2013 присвоил очередные воинские звания генералам и офицерам Вооруженных Сил Украины.

Так, воинское звание «генерал-полковник» присвоено командующему Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанту БАЙДАКУ Юрию Аврамовичу. «Генерал-лейтенант» – командующему Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-майору СИРОТЕНКО Анатолию Николаевичу. Воинское звание «генерал-майор» присвоено первому заместителю командира воздушного командования «Юг» Воздушных Сил ВС Украины полковнику АЛИМПИЕВУ Андрею Николаевичу, заместителю командующего Военно-Морских Сил ВС Украины по береговой обороне – начальнику управления войск береговой и территориальной обороны Командования ВМС ВС Украины полковнику ВОРОНЧЕНКО Игорю Александровичу, заместителю начальника Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского полковнику ПОЗДЫШЕВУ Сергею Александровичу. Воинское звание «контр-адмирал» - начальнику оперативного управления – заместителю начальника штаба Командования Военно-Морских Сил ВС Украины капитану 1 ранга ТАРАНУ Дмитрию Георгиевичу.

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