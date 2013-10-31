Продолжается визит в Украину военной делегации НАТО во главе с командующим Объединенного командования ВС НАТО "Брюнссум" генералом Гансом-Лотером Домрозе

Сегодня, 31 октября, в Киеве состоялись официальные переговоры делегаций НАТО и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Делегацию Североатлантического альянса во время мероприятия возглавлял командующий Объединенного командования ВС НАТО "Брюнссум" генерал Ганс-Лотер Домрозе, украинскую - начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Владимир Замана.

В ходе переговоров генерал Ганс-Лотер Домрозе проинформировал офицеров Генерального штаба Вооруженных Сил Украины относительно структуры и задач Объединенного командования ВС НАТО "Брюнссум", а также хода командно-штабных учений Сил реагирования НАТО "Steadfast Jazz-2013", активная фаза которого продолжается на территории Учебного центра Сухопутных войск ВС Республики Польша "Дравско-Поморский".

Командующий Объединенного командования ВС НАТО "Брюнссум" подчеркнул, что Украина является первой страной-партнером, которая присоединилась к участию в Силах реагирования НАТО. Сегодня у руководства Североатлантического альянса есть возможность наблюдать за уверенными действиями украинских морских пехотинцев, которые принимают участие в учениях "Steadfast Jazz-2013".

Генерал Ганс-Лотер Домрозе поблагодарил украинскую сторону за весомый вклад в деятельность Международных сил содействия безопасности в Исламской Республике Афганистан.

Он также выразил готовность к обмену опытом в вопросах развития профессионального сержантского состава Вооруженных Сил Украины.

По завершению переговоров командующий Объединенного командования ВС НАТО "Брюнссум" генерал Ганс-Лотер Домрозе и начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Владимир Замана обменялись сувенирами.