На базе Академии сухопутных войск во Львове начался курс по планированию многонациональных учений

Программа мероприятия основывается на опыте планирования и проведения учений серии "Кленовая Арка", которые ежегодно проходят в Украине, Польше и Литовской Республике с 1999 года. На курсе учатся 32 украинских военнослужащих и 8 офицеров штабов ВС Республики Польша.

На этот раз к проведению занятий привлечены четверо канадских инструкторов и двое офицеров из 80 отдельного аэромобильного полка.

По словам представителя Сухопутных войск ВС Канады старшего инструктора подполковника Стивена Хейла, главная цель курса - поделиться опытом и научить военнослужащих стран - партнеров правильно организовывать мероприятия по подготовке многонациональных подразделений по современным стандартам.

Канадский офицер выразил надежду , что уже в следующем году этот курс проводить исключительно украинские офицеры и отметил , что программа подготовки слушателей разработана таким образом , чтобы привести стандарты организации и проведения международных мероприятий подготовки войск к единому образцу . Специально для проведения этого курса канадские инструкторе разработали учебники.

В рамках проведения курса состоится однодневный семинар с должностными лицами, могут быть привлечены к руководству многонациональными учениями . Они ознакомятся с особенностями определения основных задач руководителя учения , порядком работы при оформлении разрешений государственной службы экспертного контроля для ввоза и вывоза товаров военного назначения, правилами организации и проведения конференций по планированию мероприятий подготовки многонациональных подразделений и т.п.

Следует подчеркнуть, что сразу после завершения курса большинство участников смогут применить полученные знания при начальной планирующей конференции учений "Кленовая Арка - 2014", которые состоится в Польше.