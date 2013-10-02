В Хмельницком состоялось собрание военных резервистов

Руководитель собрания, заместитель командира полка подполковник Игорь Вечирко сообщил, что на сборы было вызвано полсотни резервистов рядового и офицерского состава. Это граждане в возрасте от 22 до 45 лет, преимущественно проживающих и работающих в областном центре, хотя есть и те, кто прибыл в воинскую часть из самых отдаленных уголков Хмельнитчины.

- Это мужчины разных слоев населения - депутаты, бизнесмены, учителя, рабочие аграрного сектора, строители, разнорабочие и временно безработные, - рассказал подполковник Игорь Вечирко. - Есть такие, кто подписал первый контракт и проходит подобную подготовку впервые, а есть и опытные "старожилы", которые уже по 3-5 лет проходят у нас службу в резерве, - сообщил офицер.

На протяжении сборов солдаты и офицеры военной службы в резерве прошли теоретические и практические занятия по инженерной, боевой, огневой, воздушно-десантной, тактико-специальной подготовке и военной топографии.

В завершение собрания участники сдали экзамен на психологическую закалку - так называемую психологическую полосу с несколькими десятками препятствий. Ее довольно часто сравнивают с "испытанием огнем, водой и медными трубами". Группами по 6-8 человек офицеры и солдаты под "аккомпанемент" сливы взрывов, огненного обстрела, в огне и дыму преодолели 600-метровую дистанцию ​​психологической полосы разведчика в обе стороны.

- Каждый раз организуя такие собрания, командование полка пытается провести их как можно эффективнее, полезнее и интересно для резервистов. Так и на этот раз мы их сильно вымуштровали, позволили пострелять из разных видов оружия, покидать боевые гранаты, обустроить "дневку" или ночной привал, - отметил подполковник Игорь Вечирко.

Стоит отметить, что каждый из резервистов получил на этом собрании новые положительные эмоции и овладел полезными для себя знаниями и навыками.