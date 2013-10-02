"Черные береты" разгромили "террористов" в горах Крыма

Для этого ротно-тактическая группа морской пехоты на боевой технике (более 50 машин) осуществила 30-километровый марш по дорогам горного Крыма и вышла в район назначения. На полигоне были отработаны задачи по размещению на местности, ведения сторожевых действий и сопровождение гуманитарных грузов.

Действия оценивались представителями Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командованием Военно-Морских Сил. особенностью учений стало то, что командиру ротно-тактической группы была предоставлена ​​полная самостоятельность в действиях и решениях. Руководство учений лишь наблюдало для дальнейшего анализа и оценки.

Заместитель командующего ВМС по боевой подготовке контр-адмирал Денис Березовский сообщил, что в этом году обучение береговых частей проходят на разных полигонах в три этапа:

- Эти учения батальонной группы горно-пехотного батальона и двух ротно-тактических групп морской пехоты. На полигоне Старый Крым учения проводились по стандартам подготовки для сопровождения грузов на местности. Другая рота имитировала незаконные вооруженные формирования. Средства имитации позволили эффективно ввести личный состав в ситуацию боя. Срывов не было. Окончательная тактика действий будет подробно проанализирована и еще более усовершенствована для дальнейшего воплощения данных стандартов в жизнь.

По словам подполковника Дмитрия Делятицкого, морские пехотинцы действовали уверенно и готовы к выполнению задач. Вскоре украинские "черные береты" будут участвовать в крупнейших с 2006 года учениях Евросоюза "Steadfast Jazz", часть из которых пройдет на территории Республики Польша.