Вблизи Новобогдановки завершены работы по разминированию территории бывшей артиллерийской базы
Сегодня, 4 сентября, на территории бывшей артиллерийской базы возле села Новобогдановка Запорожской области, совершен последний подрыв взрывоопасных предметов, которые были обнаружены в ходе работ по ее разминированию.
В общем, за шесть месяцев работ военнослужащие сводного отряда разминирования Министерства обороны Украины провели зачистку административной и технической территории общей площадью 233 гектара, обнаружено и уничтожено более 95 тысяч взрывоопасных предметов.
Как сообщил командир сводного отряда подполковник Иван Тищенко, глубинное разминирование территории бывших артиллерийских складов вблизи Новобогдановки завершена, в настоящее время на объекте работают группы контроля, осуществляющего проверку проведения разминирования на глубине до шести метров.
К данным работам привлекалось более 200 военнослужащих и 24 единицы военной техники Вооруженных Сил Украины.
По случаю завершения работ по разминированию, в Запорожской областной госадминистрации, состоялось совещание по передаче целостного имущественного комплекса военного городка № 6 (возле с.Новобогдановка Мелитопольского района) в общую собственность территориальных общин Запорожской области. Во время совещания заместитель председателя ОГА Виктор Емельяненко отметил, что необходимо разработать техническую документацию с уточнением площади земельного участка, и внести соответствующие изменения в земельный кадастр.
- Только после этого мы можем начать процесс передачи военного городка № 6 к коммунальной собственности областного совета, - сообщил Виктор Емельяненко.
При этом он отметил, что областная власть заинтересована в этом процессе, и она будет делать все от них зависящее, чтобы ускорить эту процедуру.