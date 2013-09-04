Вблизи Новобогдановки завершены работы по разминированию территории бывшей артиллерийской базы

В общем, за шесть месяцев работ военнослужащие сводного отряда разминирования Министерства обороны Украины провели зачистку административной и технической территории общей площадью 233 гектара, обнаружено и уничтожено более 95 тысяч взрывоопасных предметов.

Как сообщил командир сводного отряда подполковник Иван Тищенко, глубинное разминирование территории бывших артиллерийских складов вблизи Новобогдановки завершена, в настоящее время на объекте работают группы контроля, осуществляющего проверку проведения разминирования на глубине до шести метров.

К данным работам привлекалось более 200 военнослужащих и 24 единицы военной техники Вооруженных Сил Украины.

По случаю завершения работ по разминированию, в Запорожской областной госадминистрации, состоялось совещание по передаче целостного имущественного комплекса военного городка № 6 (возле с.Новобогдановка Мелитопольского района) в общую собственность территориальных общин Запорожской области. Во время совещания заместитель председателя ОГА Виктор Емельяненко отметил, что необходимо разработать техническую документацию с уточнением площади земельного участка, и внести соответствующие изменения в земельный кадастр.

- Только после этого мы можем начать процесс передачи военного городка № 6 к коммунальной собственности областного совета, - сообщил Виктор Емельяненко.

При этом он отметил, что областная власть заинтересована в этом процессе, и она будет делать все от них зависящее, чтобы ускорить эту процедуру.