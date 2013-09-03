Военный спортсмен Роман Мартыненко установил новый мировой рекорд выполнив жим штанги лежа в 260 кг

В спортивном троеборье приняли участие около двухсот спортсменов из 22 стран мира. Представитель учебно-спортивной базы летних видов спорта Министерства обороны Украины (г. Львов) старший солдат срочной службы Роман Мартыненко завоевал звание сильнейшего в своей весовой категории (до 83 кг).

В приседании со штангой на плечах ему покорились 330 кг, в жиме штанги лежа он с легкостью справился с 260 кг, чем установил мировой рекорд. А выполнив становую тягу штанги в 267.5 кг Роман обеспечил себе общую сумму поднятого веса в 857,5 кг, что вывела его на первую ступень пьедестала среди восьми других спортсменов категории. Следует добавить, что преимущество парня над основным конкурентом составило 27.5 кг.

Справка. 23- летний уроженец Нового Роздола Роман Мартыненко - мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу. Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров (2012 г.), чемпион Европы среди юниоров (2013), многократный чемпион и призер международных соревнований, чемпионатов и Кубков Украины. Член сборной команды Украины среди юниоров. В мае 2013 года Роман получил "золото" и также установил мировой рекорд на Чемпионате мира по пауэрлифтингу (жим лежа - 255,5 кг ), который состоялся в литовском городе Каунас. Тогда львовянин покорил этот вес с первого подхода к штанге.