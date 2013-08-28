Украинский персонал в Афганистане передислоцирован в состав итальянского контингента

Визит состоялся по приглашению Главнокомандующего Вооруженных сил Литовской Республики и был посвящен закрытию литовской Группы по реконструкции афганской провинции Гор (г. Чагчаран), в составе которой выполняют обязанности 15 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. В связи с этим, достигнута договоренность с итальянской стороной по передислокации украинского национального персонала в полном составе из г. Чагчаран в г. Герат (Региональное командование «Запад») в состав контингента Итальянской Республики. Техническое соглашение между Украиной и Итальянской Республикой по совместному выполнению задач в Афганистане подписано в августе 2013 года.

Во время работы в Афганистане заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Виктор Муженко встретился с начальником штаба Международных сил содействия безопасности в Афганистане (МССБ) генералом Батисти (ВС Италии), руководством Регионального командования «Запад», в подчинении которого находилась литовская Группа по реконструкции провинции Гор, представителями военных контингентов других стран-контрибуторов МССБ, а также афганских правительственных структур. Члены делегации ВС Украины имели возможность посетить места расположения украинского национального персонала в городах Кабул, Чагчаран и Кандагар и ознакомиться с условиями их служебной и повседневной деятельности.

Начальник штаба МССБ генерал Батисти (ВС Италии) положительно оценил уровень подготовки и деятельности украинского национального персонала и выразил надежду на продолжение участия украинских военных в операции коалиционных сил в Афганистане.