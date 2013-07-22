Украинские вертолетчики из Либерии перелетели в Кот-д'Ивуар

Летный состав 56-го отдельного вертолетного отряда ВС Украины Миссии ООН в Либерии под командованием командира звена подполковника Юрия Сокорского за один час пятьдесят минут на вертолетах Ми-24 преодолел 330-километровое расстояние от либерийского международного аэропорта «Робертсфилд» и успешно совершил приземление на аэродроме «МАН» Кот-д’Ивуар.

Перелет трех транспортно-боевых вертолетов Ми-24 в соседнюю западноафриканскую страну стал заключительным этапом в создании отдельной авиационной группы 56-го отдельного вертолетного отряда для участия в операции ООН в Кот-д’Ивуаре.

В определенный руководством Миссии ООН и Вооруженных Сил Украины срок были перебазированы личный состав, имущество, вооружение, специальная и авиационная техника. В состав отдельной группы вошли 38 военнослужащих и три вертолета Ми-24.

Украинские военные вертолетчики под знаменем ООН будут выполнять демонстрационные полеты в районы ответственности, патрулирование вдоль границ страны, проводить воздушную разведку, сопровождение конвоев и авиационную поддержку наземных войск Организации.

– Перебазирование отдельной авиационной группы в Кот-д’Ивуар прошло на высокопрофессиональном уровне с соблюдением всех норм безопасности. За годы пребывания украинских военнослужащих в Миссии ООН в Либерии мы всегда видим преданность в служении миру, профессионалов своего дела, укрепление военно-политических позиций в системе международной безопасности. Поэтому, я уверен, что пребывание украинских миротворцев в кот-д’ивуарском небе принесет стабильность и мир для местного населения, – отметил начальник штаба Миссии ООН в Либерии бригадный генерал Ван Русен.