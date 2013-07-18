На Днепропетровщине военнослужащие совершили прыжки с парашютом

За четыре прыжковых дня воины-десантники выполнили более 1200 прыжков с парашютом с вертолета Ми-8МТ. В частности, офицеры воздушно-десантной службы соединения впервые на базе бригады совершили прыжки с парашютом «Статус СН».

– Парашюты «Статус СН» недавно поступили на вооружение Вооруженных Сил Украины. Наши офицеры принимали участие в испытаниях, прошли учебные сборы и имеют опыт прыжков на данных парашютных системах. Сегодня они возобновили свои навыки. В ближайшее время парашютные системы «Статус СН» поступят на вооружение соединения, поэтому данные офицеры смогут сразу приступить к обучению личного состава, – отметил заместитель командира бригады – начальник воздушно-десантной службы подполковник Олег Зинченко.

Свой первый прыжок с парашютом совершили и 80 молодых контрактников, которые недавно вступили в строй 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Высокомобильных десантных войск Сухопутных войск ВС Украины.

Стоит отметить, что военнослужащие бригады планируют выполнить более 1500 прыжков с парашютом.