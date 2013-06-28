В Киеве по случаю Дня Конституции состоялось возложение цветов к памятникам Шевченко и Грушевскому

Премьер-министр Украины Николай Азаров по случаю Дня Конституции принял участие в церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому. Также в торжествах приняли участие члены правительства, народные депутаты, представители киевской власти, первый заместитель Министра обороны Украины Александр Олейник, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины адмирал Игорь Кабаненко, общественность, лицеисты Киевского военного лицея им.И.Богуна.