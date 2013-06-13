В Киеве состоялся концерт, посвященный 1025-летию Крещения Киевской Руси

Перед зрителями выступал Архиерейский хор Спасо-Преображенского кафедрального собора (г. Белая Церковь), регент – протоиерей Сергей Маркевич. Мероприятие состоялось по инициативе и благословению председателя Синодального отдела Украинской православной церкви по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины архиепископа Августина (Маркевича).

В исполнении хора прозвучали псалмы и знаменательные напевы Киево-Печерской Лавры, духовные песни, которые исполняются во время Пасхального цикла. Исполнялись распевы в обработке Александра Кастальского, иеромонаха Нафанаила (Бачкало), архимандрита Матфея (Мормыля), произведения Модеста Мусоргского, Сергея Рахманинова, Бориса Ледковского, диакона Сергея Трубачева. Кроме того, присутствующие посмотрели анимационный фильм о крещении Руси (988 г.), а также перед зрителями выступил Ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Украины.

– Христианство создало духовную основу для единства древнерусского государства, – звучало со сцены. Христианство изменило культ силы в язычестве на новые моральные ценности, прежде всего, любовь к ближнему, милосердие, всепрощение. Крещение Киевской Руси стало выдающимся событием не только в истории церкви, но и в истории нашего народа. Услышанные песни – это своеобразное завещание, оставленное нам теми, кто питал христианство на Киевской земле, кто своим примером вдохновлял русичей на подвиг принятия Христовой веры, кто пронес Святое Православие более десяти веков.

Временно исполняющий обязанности директора Департамента социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины Алексей Селиванов вручил грамоту художественному коллективу Архиерейского хора за значительный вклад в воспитание духовности и культуры военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Венчало концерт выступление хора Ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины и Архиерейского хора Спасо-Преображенского кафедрального собора. А в исполнении Национального президентского оркестра прозвучало «Христос воскрес» (Александра Кастальского под редакцией иеромонаха Филиппа (Неседова), аранжировка для оркестра Евгения Дондука.