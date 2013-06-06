Министр обороны поздравил военных журналистов с праздником

Сегодня, 6 июня, в Киеве в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины начал работу семинар-тренинг "Организация работы редакции СМИ, взаимодействие с общественностью и средствами массовой информации" с участием представителей военных информационно-медийных структур.

Программой мероприятия предусмотрено проведение учебных семинаров и встреч, а также работа в группах с целью обмена опытом деятельности и наработки предложений по ее усовершенствованию.

В первый день мероприятия с профессиональным праздником - Днем журналиста - участников семинара поздравил Министр обороны Украины Павел Лебедев.

- Профессия военного журналиста уникальна в Вооруженных Силах Украины. Ее важность значительно возросла сегодня, когда нам необходимо вернуть уважение граждан Украины к военной службе, к людям в погонах, к профессии защитника Родины. В мирное время деятельность военнослужащих не всегда заметна, но приходит беда - и все осознают, насколько важна эта профессия, - отметил он.

Павел Лебедев призвал журналистов доносить до людей правду о повседневной деятельности Вооруженных Сил Украины.

- Говорят, что правда у каждого своя. Но всегда должна быть объективная точка зрения, принципиальная позиция по тому или иному вопросу. Без этого невозможно движение вперед, невозможно решение существующих проблем. Творите на благо Родины и своих семей! - Обратился он к присутствующим.

За добросовестное выполнение служебного долга, значительный личный вклад в развитие Вооруженных Сил Украины и по случаю Дня журналиста глава оборонного ведомства наградил группу военнослужащих ценными подарками, грамотами и благодарностями.

Также лучшие военные журналисты получили награды начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.