Лебедев открыл пресс-клуб Минобороны

Теперь дважды в месяц руководство Министерства обороны Украины будет проводить встречи с представителями средств массовой информации, во время которых будет информировать их о текущих событиях, состоянии и перспективах реформирования и развития Вооруженных Сил Украины.

– Вооруженные Силы – это инструмент государства, который стоит на защите народа. В них служат люди, которые связали жизнь с долгом первыми стать против врага и, если нужно, погибнуть за Родину. Уже поэтому они достойны того, чтобы о них говорили объективно, – обратился к присутствующим на открытии пресс-клуба журналистам и руководителям средств массовой информации Павел Лебедев.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что хотя армия должна уметь сохранять военные секреты, это не означает, что открытость и армия – вещи несовместимые.

– Люди должны знать, как служится в армии, что там происходит, куда идут их налоги и насколько эффективно используются. Единственный путь получить эту информацию – через средства массовой информации. Поэтому я прошу присутствующих: показывайте Вооруженные Силы Украины объективно. Армии не нужно украшений – нужна объективность, – подчеркнул он.

Министр обороны Украины Павел Лебедев напомнил, что когда Украине в наследство от СССР досталась восьмисоттысячная группировка войск, никто не знал точно, что с ней делать. Эта ноша была довольно обременительной для молодой страны, и чтобы экономить, приходилось сокращать расходы по всем статьям.

– Эта ситуация похожа на ту, что имела место с началом мирового экономического кризиса. Но полученный на заре независимости опыт, когда людям не платили по несколько месяцев денежное обеспечение, чтобы они быстрее увольнялись, не повторится. Наоборот, запланировано постепенное повышение выплат военнослужащим и расходов на оборону, – подчеркнул Павел Лебедев.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что в этом году численность контрактников в Вооруженных Силах Украины увеличилось почти на 2,5 тысячи человек.

– Реформа в армии работает – благодаря совместным усилиям оборонного ведомства и средств массовой информации, которые сообщили обществу о положительных сдвигах в военной сфере. Давайте и впредь совместно делать службу в Вооруженных Силах Украины престижной! – призвал Павел Лебедев.

За плодотворное сотрудничество и освещение деятельности Вооруженных Сил Украины министр обороны Украины вручил грамоты и награды представителям ведущих украинских средств массовой информации.

– Открытие Военного пресс-клуба – бесспорно, значительный шаг к сотрудничеству журналистов с военными. Теперь есть место, «инструмент» для прямого общения прессы с руководством Министерства обороны на горячие армейские темы, – отметил присутствовавший на мероприятии директор Департамента ТСН канала «1 +1» Сергей Попов.