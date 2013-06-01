Информация об отсрочке перехода на контрактную службу не соответствует действительности!

Данная публикация содержит недостоверную информацию, а именно: автор ставит под сомнение переход Вооруженных Сил Украины на контрактный принцип комплектования в 2014 году и прогнозирует продолжение призыва на срочную военную службу в последующие годы.

Также материал содержит некорректные цифры по перспективной численности Вооруженных Сил Украины после проведения реформ.

Министерство обороны Украины сообщает, что осенью 2013 года в Вооруженных Силах Украины состоится последний призыв на срочную военную службу. А в 2014 году освободится в запас последний срочник.

После проведения всех этапов Государственной комплексной программы реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года, рассмотренной и одобренной на заседании Правительства 29 мая 2013, общая численность Вооруженных Сил Украины уменьшится с 184 тысяч до 122 тысяч человек. Оптимизацию пройдет за счет уменьшения численности частей обеспечения и усиления военных частей, которые непосредственно занимаются боевой подготовкой. В то же время будет существенно улучшен уровень социальной защиты военнослужащих и членов их семей, оснащение Вооруженных Сил Украины вооружением и военной техникой.